14 лютого всі закохані святкуватимуть найромантичніше свято-День святого Валентина.

День святого Валентина є одним з наймолодших свят, але це не заважає йому бути найулюбленішим днем в році.

У цей день прийнято дарувати валентинки-листівки та квіти.

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Також за статистикою саме 14 лютого відбувається найбільша кількість пропозицій руки і серця та весіль.

Якщо ви вже зважилися на цей крок, то це буде найкраще свято, а якщо ні, тоді Факти ICTV придумали п’ять оригінальних варіантів відзначити.

Як на першому побаченні

Одним з найоригінальніших і можна сказати “кіношних” варіантів є повторення першого побачення.

Для виконання цього квесту потрібна дуже хороша пам’ять. Необхідно згадати, куди ви ходили на першому побаченні, які квіти дарували, в якому кафе сиділи і що замовляли.

Також спробувати згадати, якою дорогою ви йшли і де вперше поцілувалися.

Без телефонів

Гаджети для багатьох є невід’ємною частиною життя, але іноді вашу другу половинку може ображати, коли ви постійно заглядаєте в телефон.

У цей день можна провести вечір без телефонів, а щоб вони не відволікали, то їх варто просто вимкнути.

Відразу після цього ви знайдете чим зайнятися – вечеря при свічках, перегляд фільму, прогулянка по вечірньому місту або що-небудь інше, але головне, без докучливих сповіщень.

Подорож

Якщо ваш графік дозволяє вам зірватися у невелику подорож, то ви вже щасливчик. Кращого свята для себе і другої половинки важко уявити.

Цього року День святого Валентина припадає на четвер, тому влаштувати вікенд у Празі чи Відні буде ідеальним рішенням. Не менш романтичними будуть подорожі і в інші міста, але все залежить від того, наскільки швидко ви хочете опинитися в пункті призначення.

Приготувати разом вечерю

Придумати, що приготувати, купити продукти, влаштувати готування, накрити гарно на стіл. Це не обов’язково повинна робити одна людина – адже свято для двох.

Романтичним моментом буде все це зробити разом, а потім насолодитися своїм витвором кулінарного мистецтва, переглядаючи цікавий фільм. Звичайно, можна і поспілкуватися, але під час готування у вас знайдеться час на це.

З друзями

Якщо у вас є друзі, які не знають, як провести День закоханих, можна сходити на подвійне побачення. Яким воно буде – вирішувати вам.

Можна піти в квест-кімнату, на каток, в кінотеатр або повечеряти в ресторані.

До речі, у День святого Валентина, 14 лютого, два РАЦСи у Києві продовжать графік роботи до 24.00.

Фото: dreamstime