12 лютого православні християни відзначають Собор трьох Святих – Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Що це за свято, які традиції та заборони з ним пов’язані, розкажуть Факти ICTV.

Свято Трьох святих бере початок з 1076 року. Воно поклало край давній суперечці серед християн про переваги чи недоліки вчень кожного з ієрархів церкви – Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста.

Всі троє прийшли до Євхаїтського єпископа Іоану і заявили, що перед Богом всі рівні.

Єпископ виконав їхню вимогу і наказав встановити загальний день святкування їхньої пам’яті.

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Традиції та заборони на Трьох святих

У народі цей день має назву Свято сімейної святості, бо всі три сім’ї святителів були дуже віруючими і виховали своїх дітей в любові і повазі до віри.

Колись наші пращури 12 лютого все старе взуття виставляли за двері – щоб весь наступний рік не було сварок у родині.

Відповідно, сваритися було строго заборонено.

У цей день не можна в’язати, шити і вишивати, прясти і прати.

Була ще одна корисна традиція – у день Трьох святих будували плани на майбутнє. Вірили, що задумане неодмінно здійсниться.

Народні прикмети на 12 лютого

Сильний вітер – до мокрого літа.

Якщо вітер подув з півночі, а хмар немає – до великого морозу.

Якщо сонце сідає в хмари – буде буран.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.

Фото: orthodoxy.org.ua