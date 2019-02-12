Яким буде 12 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Проявіть у своїй роботі творчість. Сьогодні особливо можуть вдаватися кулінарні витвори.

Цей день обіцяє бути щедрим на активність – можна скористатися цим і переробити масу справ.

Зверніть увагу, що активність може виявлятися і агресивністю. Будьте уважними, щоб не випускати невдоволення на оточуючих.

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А ось деструктивну енергію варто направити на боротьбу зі справами, які дійсно вимагають вашої уваги.

Всі справи, пов’язані з очищенням тіла, будуть сприятливі, проте робіть все в міру.

Вдало можуть пройти справи, що задіють стихію вогню.

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