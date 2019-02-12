Сьогодні інтернет – джерело величезної кількості інформації, яка безкінечно поповнюється і засіб для спілкування між людьми. Але деякі особи використовують його як зброю для обману.

Сьогодні – міжнародний День безпечного інтернету. Факти ICTV дізналися про найпоширеніші злочини в інтернеті і про те, як з ними боротися.

Шахраї в інтернеті

Оскільки інтернет дозволяє злочинцям приховувати своє обличчя і справжні наміри, ним користується велика кількість недобросовісних громадян для обману.

Деякі злочинці намагаються вкрасти ваші банківські реквізити, в той час як інші можуть спробувати заволодіти особистою інформацією і шантажувати її поширенням. Але мета у більшості шахраїв в інтернеті однакова – ваші гроші.

– Ціль і мета шахраїв в мережі Інтернет єдина – гроші, і саме їх вони намагаються будь-якими засобами виманити у користувачів, – розповів експерт з кібербезпеки Олексій Барановський.

Одними з потенційних жертв є діти, які стають прекрасною ціллю для шахраїв через свою наївність і невміння спілкуватися у мережі. Вони втираються в довіру дітей для того, щоб викрасти їх і використовувати в своїх цілях (статеве задоволення, продаж на органи, заручник для викупу).

Такі злочинці знаходять своїх жертв у соціальних мережах, чат-кімнатах, блогах і через електронну пошту. Оскільки вони добре знають сучасні захоплення молоді та поводяться дуже дружелюбно, то дуже швидко втираються в довіру до неповнолітніх.

Вони прислухаються до їхніх проблем і намагаються “пом’якшити” заборонені бар’єри. Але і дорослим потрібно обережно поводитися в мережі.

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Злочинці намагатимуться вивідати у вас важливу інформацію, за допомогою якої спробують отримати доступ до вашого акаунту у соцмережі або в особистий кабінет банку.

Іноді для цієї мети шахраї використовують віруси, які приходять у спам повідомленнях на електронну пошту або акаунт будь-якої соціальної мережі. Ви можете їх навіть не помітити, але вони зчитуватимуть, і відправлятимуть всю введену вами інформацію в інтернеті і, рано чи пізно, отримають доступ до бажаного ресурсу.

Наступним кроком буде спроба отримати ваші гроші. Якщо шахраї оперують у соціальній мережі, то вашим друзям почнуть приходити підозрілі повідомлення. Наприклад, від вашого імені можуть почати розповідати про те, що ви знаходитесь в іншій країні і вам терміново знадобилися гроші на квиток додому.

Якщо ж вони отримали доступ до реквізитів вашої карти, то ви швидко дізнаєтесь про зняття грошей. Але, оскільки злодії навряд чи дізнаються точну суму, яка на ній зберігається, то почнуть виводити гроші потроху. Першою спробою промацати ґрунт буде зняття грошей за якусь дрібницю. Наприклад, платіж “мобільному оператору” або оплата за “обслуговування карти”.

Віруси комп’ютер підхоплює, як правило, через спам повідомлення, які заражають ПК через вкладені файли. На спамерську розсилку припадає близько 70% листів зі шкідливими файлами або небезпечними посиланнями.

Як захиститися

Щоб захиститися від небезпеки, яка існує в інтернеті, потрібно, в першу чергу, грамотно поводитися зі своїм комп’ютером або мобільним пристроєм. Не потрібно переглядати спеціалізовані ресурси або читати про нові види вірусів. Для початку варто “попрацювати” і поставити на ПК або смартфон антивірусну програму.

Сьогодні існує безліч безкоштовних антивірусів, які захистять вас від базових троянів і черв’яків. База вірусів оновлюється автоматично, що істотно полегшує життя користувача. Якщо ж ви переживаєте за збереження файлів, то краще витратитися і купити антивірус, який вам сподобався (Наприклад, Dr.Web).

– Захист від шахраїв в мережі нічим не відрізняється від захисту в звичайному світі – пам’ятати, що безкоштовним сир буває лише в мишоловці, і що сторонній людині знати всі ваші дані взагалі не потрібно. Розпізнати шахрая може бути просто, а може і ні, якщо він спромігся отримати доступ до облікового запису вашої близької людини. Але пам’ятати треба, що все, що ви надсилаєте в мережу потенційно може стати не вашим. Тому, навіть якщо мама запитує номер паспорту, то краще зв’яжіться з нею іншим каналом, наприклад, телефоном, а найліпше, відвідайте її особисто, – підкреслив Барановський.

Але навіть найкращий антивірус не врятує, якщо ви натискаєте на кожне посилання в інтернеті і, особливо, в своїй електронній пошті.

Як же визначити підозрілий лист?

Завжди перевіряйте адресу відправника. Якщо там написано ім’я людини, але сама електронна пошта має образ ім’я@localhost, ім’я@noreply, будьте впевнені, що ваші персональні дані намагаються вкрасти. І ніколи не відповідайте на такий лист, а вже тим більше не завантажуйте вкладені в нього файли або не переходьте за посиланням.

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Посилання, між іншим, теж потрібно перевіряти. Просто навівши на нього, ви можете побачити адресу сайту, на який вас переведе. Будь-яку адресу, що викликає у вас підозру, краще ігнорувати, навіть, якщо вам просто пропонують товар за вигідною ціною.

Також варто побоюватися, якщо ви бачите, що лист відправлялося не особисто вам, а був частиною масової розсилки.

Якщо мова йде про захист дітей, то батькам потрібно вжити максимальних заходів, щоб їхня дитина не потрапила на гачок шахраїв. Перш за все, якщо діти активно користуються соцмережами або відвідують чат-кімнати, вам варто поговорити з ними про можливу небезпеку.

Якщо ви хочете обмежити дитину від відвідування зазначених сайтів, то краще встановити програму батьківського контролю. У деяких операційних системах вона вже вбудована і дуже легко налаштовується.

Пропаганда в інтернеті

Найстрашнішою зброєю інтернету стала пропаганда. Через те, що мережа дуже інтерактивна і миттєва, часу на те, щоб пропаганда подіяла, потрібно значно менше.

Пропаганда в інтернеті допомагає створювати віртуальні міфи та ідеї в масовій свідомості набагато швидше і правдоподібніше, ніж будь-коли раніше. І, якщо до недавнього часу вона була відносно слабко поширеною і нешкідливою, то тепер вона виходить на масштаби цілих держав.

Це воістину страшна зброя, яка, завдяки знанню масової психології і можливості в короткий термін знайти та виділити потрібну групу, на яку буде впливати повідомлення, може змусити людей діяти в чужих інтересах. Вони думатимуть, що отримали цілісну картину проблеми, але в реальності їм дають тільки ту інформацію, яка вигідна пропагандисту.

Оскільки мережева пропаганда розрахована на людину емоційну, то й апелює вона до емоцій, а не до здорового глузду. А такі люди можуть почати діяти, навіть не замислюючись про результати для країни, суспільства і них особисто.

Зараз в мережі існує певна модель пропаганди, яку можна умовно поділити на три аспекти. Перший – висунення ідеї. Другим аспектом можна назвати масове тиражування цієї ідеї. І третій – поведінкова реалізація ідеї.

Тому потрібно з обережністю ставитися до всієї поширюваної в інтернеті інформації і перевіряти будь-які запропоновані вам факти, щоб не стати жертвою і не нашкодити іншим.

До слова, у 2018 році українським спеціалістам з кібербезпеки вдалося заблокувати близько 400 кібератак.

