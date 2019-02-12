Як стати щасливим? Ніхто, жодна людина у цьому житті не заповнить вашої порожнечі, якщо вона є. Ніхто не зробить вас щасливим, якщо ви нещасливі. Щоб розділити своє щастя з кимось іншим, треба спочатку знайти це щастя, а потім знайдеться хтось інший.

Існує сім порад, які можуть зробити вас щасливими. Користуйтеся ними та радійте кожному дню.

Порада № 1. Харчуйтеся регулярно.

Щоб стати щасливою людиною, перш за все почніть правильно харчуватися. Так ви уникнете гормональних збоїв в організмі, зменшите апетит і уникните нічних переїдань.

Порада № 2. Снідайте білком.

Наприклад, їжте яйця, скумбрію або йогурти з додаванням корисних горіхів, насіння або фруктів.

Порада № 3. Додайте вуглеводів.

Тільки не будь-яких, а з низьким глікемічним індексом (каші, житній хліб) – вони сприяють підтримці стабільного рівня глюкози у крові, що позитивно впливає і на зменщення апетиту.

Порада № 4. Їжте продукти з жирами.

Так, жири також можуть зробити вас щасливими. Обирайте продукти, що містять мононенасичені і поліненасичені жири, наприклад, оливкове або кунжутне масло. А ще їжте волоські горіхи, насіння льону, авокадо і жирну рибу.

Порада № 5. На вечерю теж білок.

Аби стати щасливим, не уникайте вечері заради фігури. Але обирайте їжу, яка містить білок: м’ясо, зокрема, курятину, нежирну яловичину.

Порада № 6. Не забувайте про фізичні навантаження.

Спорт – головне джерело щастя. Заняття допоможуть збільшити рівень речовин в організмі, які допомагають поліпшити настрій, а значить стати щасливими.

Порада № 7. Ніякого алкоголю і кофеїну.

Аби стати щасливими, відмовтеся хоча б частково від алкоголю, кофеїну, обробленого цукру і крохмалистих вуглеводів.

Читайте: Як харчування впливає на успішність та щастя людини

До речі, раніше вчені дійшли висновку, що відмова від жирного, солодкого і швидких вуглеводів знижує симптоми депресії.