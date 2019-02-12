Компанію Mars One Ventures, яка збиралася колонізувати Марс, визнали банкрутом.

Суд у Базелі (Швейцарія) визнав компанію Mars One Ventures, яка планувала колонізувати Марс, банкрутом, повідомляє Engadget.

Засновник Mars One Бас Лансдорп наразі проводить переговори з усіма зацікавленими сторонами, аби врятувати проект.

Запуск колоністів на Марс планувався у 2022 році, проте згодом відповідні плани перенесли на 2026 рік.

Полетіти на Марс міг будь-хто. Потрібно було просто подати заявку в проект, а потім чекати рішення керівників.

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Mars One часто піддавався критиці зі сторони вчених, які заявляли, що сучасна технічна база недостатня для того, аби здійснити задумане.

До слова, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск показав, як випробовують двигун космічної ракети Starship.