PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Колонізації Марсу не буде: Mars One визнали банкрутом/

Колонізації Марсу не буде: Mars One визнали банкрутом

Компанію Mars One Ventures, яка збиралася колонізувати Марс, визнали банкрутом.

Марс

Суд у Базелі (Швейцарія) визнав компанію Mars One Ventures, яка планувала колонізувати Марс, банкрутом, повідомляє Engadget.

Засновник Mars One Бас Лансдорп наразі проводить переговори з усіма зацікавленими сторонами, аби врятувати проект.

Запуск колоністів на Марс планувався у 2022 році, проте згодом відповідні плани перенесли на 2026 рік.

Полетіти на Марс міг будь-хто. Потрібно було просто подати заявку в проект, а потім чекати рішення керівників.

Читайте: Як виглядатиме Земля через 250 млн років

Mars One часто піддавався критиці зі сторони вчених, які заявляли, що сучасна технічна база недостатня для того, аби здійснити задумане.

До слова, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск показав, як випробовують двигун космічної ракети Starship.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

NASA створило панораму Марса на 360 градусів
Політ на Марс скоротить життя астронавтів на 2,5 року – учені
Вперше в історії: в NASA записали звук вітру на Марсі
Марсохід InSight відправив перший знімок з Червоної планети
Вперше за шість років. На Марсі висадиться нова місія NASA
Колонізація Марсу: кого відправлять та що можна робити на Червоній планеті
Вперше за 15 років! Марс підійде до Землі на мінімальну відстань (ОНЛАЙН)
NASA представило проекти житла на Марсі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка