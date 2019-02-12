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Коли починається Великий піст 2019

У 2019 році Великий піст починається 11 березня і закінчиться 27 квітня.

Християнство

Великий піст щороку починається в різний час, оскільки приурочений до Великодня. У 2019 році він почнеться 11 березня і триватиме до 27 квітня.

Великий піст триває 48 днів і символізує похід Ісуса Христа по пустелі, під час якого він нічого не їв і піддавався диявольським спокусам.

Похід по пустелі символізують саме перші 40 днів. Потім по одному дню на Лазареву суботу та в’їзд Господній в Єрусалим.

Після цього йде страсний тиждень, яка символізує останні сім днів життя Христа. На останній день цього тижня й припадає Великдень.

Читайте: Якого числа Великдень 2019

До слова, Факти ICTV публікували календар всіх церковних свят на 2019 рік.

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