14 лютого у всьому світі відзначають День Святого Валентина або День усіх закоханих. Факти ICTV створили тест, який може вам допомогти обрати подарунок своїй коханій дівчині.
Ви, напевно, вже дивилися, що б подарувати своїй другій половинці на Свято кохання.
Напишемо банальну річ, але найкращий подарунок – це увага.
Дивуйте свою дівчину вчинками і винахідливістю. День святого Валентина – це свято тільки для двох.Читайте: День закоханих - час освідчень! Як зробити пропозицію
Він ще раз повинен вдихнути романтику у ваші стосунки і показати, що любов прекрасна.
Подарунок повинен символізувати вашу близькість і почуття один до одного.
Якщо ж вона буде розчарована або явно покаже своє невдоволення тим, що це не iPhone X, може, це зовсім не ваша дівчина? 😉
Факти ICTV створили ТЕСТ, який покаже, чи розумієте ви, який подарунок підходить до цього свята:
Натисніть на картинку, щоб дізнатися, чи варто купувати такий презент своїй дівчині.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День святого Валентина у Києві.
Фото: Toa Heftiba / Unsplash