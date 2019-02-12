14 лютого у всьому світі відзначають День Святого Валентина або День усіх закоханих. Факти ICTV створили тест, який може вам допомогти обрати подарунок своїй коханій дівчині.

Ви, напевно, вже дивилися, що б подарувати своїй другій половинці на Свято кохання.

Напишемо банальну річ, але найкращий подарунок – це увага.

Дивуйте свою дівчину вчинками і винахідливістю. День святого Валентина – це свято тільки для двох.

Він ще раз повинен вдихнути романтику у ваші стосунки і показати, що любов прекрасна.

Подарунок повинен символізувати вашу близькість і почуття один до одного.

Якщо ж вона буде розчарована або явно покаже своє невдоволення тим, що це не iPhone X, може, це зовсім не ваша дівчина? 😉

Факти ICTV створили ТЕСТ, який покаже, чи розумієте ви, який подарунок підходить до цього свята:

Натисніть на картинку, щоб дізнатися, чи варто купувати такий презент своїй дівчині.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День святого Валентина у Києві.

Фото: Toa Heftiba / Unsplash