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Що краще подарувати дівчині на День закоханих – ТЕСТ

14 лютого у всьому світі відзначають День Святого Валентина або День усіх закоханих. Факти ICTV створили тест, який може вам допомогти обрати подарунок своїй коханій дівчині.

Что подарить девушке на 14 февраля

Ви, напевно, вже дивилися, що б подарувати своїй другій половинці на Свято кохання.

Напишемо банальну річ, але найкращий подарунок – це увага.

Дивуйте свою дівчину вчинками і винахідливістю. День святого Валентина – це свято тільки для двох.

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Він ще раз повинен вдихнути романтику у ваші стосунки і показати, що любов прекрасна.

Подарунок повинен символізувати вашу близькість і почуття один до одного.

Якщо ж вона буде розчарована або явно покаже своє невдоволення тим, що це не iPhone X, може, це зовсім не ваша дівчина? 😉

Факти ICTV створили ТЕСТ, який покаже, чи розумієте ви, який подарунок підходить до цього свята:

Натисніть на картинку, щоб дізнатися, чи варто купувати такий презент своїй дівчині.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День святого Валентина у Києві.

ФотоToa Heftiba / Unsplash

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