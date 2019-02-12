День святого Валентина неможливо уявити без романтичної вечері при свічках. Факти ICTV зібрали в мережі рецепти страв для святкового застілля.
Що приготувати 14 лютого, якщо ви вирішили відзначити День закоханих у затишній домашній обстановці?
Страви не обов’язково мають бути складними, головне – легкими і оформленими з вигадкою і любов’ю.
Ще більше значення, мабуть, має антураж – свічки, приємна музика і красиво накритий стіл.
У такій обстановці кохана сприйме ваші старання як кулінарний шедевр. Ловіть рецепти!
Салат Негреско
Складові:
- 400 г відвареного курячого філе;
- два свіжих огірка;
- чотири зварені круто яйця;
- 200 г чорносливу;
- 100 г твердого сиру;
- 100 г волоських горіхів;
- по шість столових ложок майонезу і йогурту грецького;
- сіль за смаком.
Фото: recepty_vkusno_vsegd
Приготування:
Куряче філе і яйця нарізати тонкою соломкою.
Огірки і твердий сир натерти на крупній тертці.
Чорнослив теж нарізати тонкими смужками.
Волоські горіхи подрібнити в блендері.
Майонез змішати з йогуртом або сметаною до однорідності.
Всі продукти викладати шарами в порційні вазочки в такій послідовності: курка, яйця, огірки, чорнослив, горіхи, сир.
Кожен шар перемащувати заправкою з майонезу і йогурту.
Перед подачею поставити на годину до холодильника.
Яловичина у кисло-солодкому соусі
Складові:
- 500 г яловичини або будь-якого іншого м’яса;
- одна цибулина;
- перець і сіль за смаком.
Для соусу:
- дві столові ложки меду;
- один лимон;
- дві столові ложки томатної пасти;
- п’ять столових ложок соєвого соусу;
- зубчик часнику;
- 100 мл води.
Фото: kate_epil46
Приготування:
Яловичину нарізати на шматочки середньої величини, цибулю – півкільцями і обсмажити на соняшниковій олії протягом 15-20 хв.
Для соусу змішати мед, соєвий соус, томатну пасту і тертий часник.
Обсмажене м’ясо поперчити, вилити в нього соус і протушкувати на середньому вогні хвилин 10.
Додати воду і тушкувати під кришкою ще 10 хвилин.
Можна подати з картопляним пюре.
Фаршировані курячі грудки
Складові:
- чотири курячі грудки;
- чотири шматочки моцарели;
- чотири шматочки шинки;
- 180 г брокколі;
- яйце;
- 1/2 столової ложки води;
- 1/4 склянки панірувальних сухарів;
- сіль і перець за смаком;
- сушена петрушка.
Фото: food_blog_online
Приготування:
Розділити броколі на суцвіття, відварити протягом двох хвилин і відразу ж опустити в холодну воду, щоб вони не втратили колір.
Курячі грудки відбити, посолити і поперчити.
На кожну викласти по шматочку моцарели і шинки.
Скрутити в рулет і закріпити зубочисткою.
Збити яйце з водою, вмочити кожен рулетик в яйце, потім в панірувальні сухарі.
Викласти курячі рулетики у форму для запікання і поставити в розігріту до 175 градусів духовку на 30 хвилин.
Шоколадно-банановий тарт
Інгредієнти для основи:
- 100 г вівсяного борошна;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 70 г бананів;
- один білок;
- 0,5 ч. л. какао.
Інгредієнти для начинки:
- 400 г сиру;
- яйце;
- жовток;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 30 г какао;
- 200 г бананів;
- щіпка ваніліну;
- підсолоджувач.
Фото: desserts.pp
Приготування:
Банан перетворити в пюре, додати вівсяне борошно, розпушувач, какао, білок. Замісити еластичне тісто, викласти у форму, сформувати дно і бортики.
Випікати в духовці при 190 градусах 15 хвилин.
Всі інгредієнти для начинки збити блендером і викласти на готовий корж.
Випікати при 180 градусах ще близько 40-45 хвилин.
Дати тарту охолонути і поставити на пару годин в холодильник, а краще на ніч.
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Фото: pixabay.com