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Україна відбила близько 400 кібератак

Українські спеціалісти з кібербезпеки змогли заблокувати близько 400 атак у 2018 році.

Кибертерроризм

Про кібератаки розповів генерал-майор СБУ, начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олександр Климчук в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Під час виборів в Україні російські спецслужби робитимуть ухил на гібридну агресію: атаки на кібернетичний простір і об’єкти критичної інфраструктури.

– Загалом за 2018 рік було заблоковано близько 400 кібератак і деякі з них могли бути за наслідками не менші, ніж вірус Petya A. Зокрема і атака на енергетику, вірус Grey energy, який був послідовником вірусу Black energy, який ми торік заблокували.

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Нагадаємо, Олександр Климчук також заявив, що в Україні заблокують новий перелік сайтів, що загрожують нацбезпеці.

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