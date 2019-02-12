Для правильного приготування спагетті потрібно знати кілька секретів.

Каструлю з водою відправити на плиту, довести до кипіння, потім посолити. Перед приготуванням спагетті не варто ламати, а поставити в каструлю вертикально, зробивши віяло. Потім повільно опустити спагетті, які були на поверхні без води. Додайте 1 ст. л. оливкового масла відразу, як помістили макарони в воду.

Для приготування спагетті бажано використовувати каструлю з широким дном. Щойно вода закипить, покладіть макарони та зменшіть вогонь. Спагетті потрібно викласти віялом, ламати їх не можна.

Аби спагетті не злипалися, потрібно періодично перемішувати їх ложкою (краще дерев’яною). Крім того, у воду можна додати трохи рослинної чи оливкової олії. Накривати каструлю кришкою не потрібно.

Уважно стежте за приготуванням, спагеті краще вимикати за 1-2 хвилини до готовності. Після того, як ви відкине їх на друшляк, вони дійдуть під дією власного жару.

Промивати спагеті під водою потрібно тільки в тому випадку, якщо ви збираєтеся готувати з них салат.

Рецепти

Карбонара з куркою та грибами

Оливкова олія – 2 ст. л., копчений бекон – 6 скибочок, гриби – 250 р, куряче філе – 350 г, сухе біле вино – 100 мл, сметана – 200 мл, паста 300 г, яєчні жовтки – 2 шт., сіль і чорний мелений перець – за смаком, петрушка чи зелена цибуля – за смаком.

Нагріти велику сковороду, додати 1 чайну ложку масла та бекону і обсмажити. Додати нарізані гриби та тушкувати близько 5 хвилин, доки вони не підрум’яняться. Окремо обсмажити курку.

Налити вино в каструлю, підігріти кілька хвилин, а потім додати сметану. Варити протягом 8 хвилин, а потім додати обсмажений бекон із грибами та обсмажити ще кілька хвилин.

Зварити пасту. Суміш бекону та грибів трохи остудити, а потім додати до нього яєчні жовтки по одному. Гарячу пасту полити приготованим соусом і зверху викласти обсмажену курку.

Страва готова, можна зверху прикрасити дрібно нарізаною петрушкою чи зеленою цибулею.

Спагетті з полуницею, ананасом і манго

Спагетті – 300 г, цибуля ріпчаста – 1 шт. цибуля-шалот – 1 шт., каперси – 2 ч. л., часник – 2 зубчики, лайм – 1 шт., ананас – 1/4 шт., манго – 1/2 шт., оливкова олія – 3 ст. л., цибуля зелена – кілька пір’їв, сіль і перець – за смаком.

Очистити і нарізати цибулю, цибулю-шалот, часник, манго та ананас. Полуницю теж нарізати кубиками. Зелену цибулю нашаткувати, а лайм очистити від шкірки, розділити на часточки, видалити перетинки та порізати тільки м’якоть.

Закип’ятити воду для спагетті та варити в підсоленій воді з 1/2 цибулі, 1/2 цибулі-шалот і одним зубчиком часнику.

Доки макарони варяться, приготувати соус. Змішати решту цибулі та цибулі-шалот, кубики ананаса, манго та полуницю. Додати зубчик часнику, каперси та лайм. Заправити оливковою олією, посолити, поперчити і ретельно перемішати.

Викласти спагеті в миску та полити соусом. Посипати зеленою цибулею.

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Паста з брокколі, грибами та горохом

Паста – 400 г, заморожений горох – 300 г брокколі – 1 пучок, оливкова олія – 4 ст. л., перець чилі – 1 шт, часник – 3-4 зубчики, гриби – 300 г.

Зварити пасту. Розморозити горох у друшляку. Зварити брокколі протягом 30 секунд, злити у друшляк із горошком.

Обсмажити в олії чилі та часник до появи аромату. Додати гриби та готувати, доки не підрум’яняться.

Додати брокколі та горох і обсмажувати, допоки вони не прогріються. Приправити сіллю і чорним перцем.

Додати пасту до горошку та перемішати.

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За матеріалами: kitchenmag

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