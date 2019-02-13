Привітання зі Всесвітнім днем ​​радіо допоможуть зміцнити співпрацю між усіма, хто має відношення до цього засобу масової інформації.

Всесвітній день радіо 13 лютого вперше відзначили у 2012 році. Рішення про його проведення Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла в 2011 році.

Роль радіо особливо зростає за часів криз у світі, саме через нього вразливе населення може отримувати життєво важливу інформацію.

На честь свята по всьому світу працівників радіо вітають на різних заходах. Факти ICTV пропонують приєднається і відправити близьким і знайомим привітання зі Всесвітнім днем ​​радіо.

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Що на світі є нового

Знаєте ви перші,

Де здобуток є який,

Де шторми і смерчі,

Що нового у Верховній,

Де наш Президент,

В кого радість у родинні –

Вісті ваші теж.

Гострим щоб було перо,

Висока зарплата,

Щоб в професії везло,

Й радувало свято.

* * *

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

* * *

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров’я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи щоб ми

І за всіх, і за кожного,

Й пишалися з того,

Що чуємо вас!

* * *

Світ без радіо прекрасним

Складно було б назвати:

Тільки радіо безпристрасно

Все може розказати!

І в будинках, в машинах багатьох

Не змовкають ніколи

Звуки радіомелодій.

З торжеством, панове!

* * *

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

Нагадаємо, 8 листопада минулого року набув чинності третій етап запровадження мовних квот на радіо.