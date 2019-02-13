14 лютого багато пар в Україні і у всьому світі відзначатимуть найромантичніше свято – День святого Валентина.

У цей день у багатьох закладах влаштовують тематичні вечірки або концерти. Парам за столиками приносять подарунки у вигляді шампанського або печива. Для тих, хто приходить зі своєю другою половинкою роблять безкоштовний вхід.

Магазини роблять акції на свої товари, а також продають їх зі знижками в 14%.

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Закохані пари влаштовують день для двох з обов’язковими атрибутами свята – валентинками, квітами і романтикою.

Факти ICTV розібралися, чому свято називається на честь Валентина і які у нього традиції.

Історія свята

День святого Валентина або День усіх закоханих відзначається 14 лютого і у його появи є кілька історичних версій.

1. День святого Валентина отримав назву через одного з християнських мучеників – Валентина Інтерамнського або Валентина Римського. Пам’ять про нього шанують 14 лютого. Згідно з легендою, в ІІІ столітті Валентин таємно вінчав закоханих, за що його стратили.

2. День закоханих святкує в один день з язичницьким святом на честь бога родючості Луперка – доброго духа гір, полів, покровителя тварин і людей.

У цей день відбувалися жертвопринесення тварин богу Луперку. З їхніх шкур робили ремені, якими жерці Луперка, роздягнувшись, били всіх перехожих. Вважалося, що це сприяє родючості.

Пізніше, в V столітті Луперкалії були заборонені, але традиція відзначати свято залишилася і поступово переросла в День всіх закоханих.

Традиції свята

День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу, люди різних культур і національностей, але традиції і подарунки в цей день завжди схожі.

У цей день прийнято дарувати квіти, цукерки, шоколад, іграшки, прикраси у вигляді серця, а також любовні зізнання, написані на листівці в формі серця – валентинці.

Валентинка є головним атрибутом свята і у неї теж є своя історія і пов’язана вона з тим самим мучеником, якого стратили.

Коли Валентин таємно вінчав закоханих, його схопили, посадили в тюрму і засудили до смерті. Там він закохався в дочку свого наглядача і відправив їй освідчення. Воно було оформлене у вигляді серця.

На жаль, дівчина прочитала його вже після смерті Валентина.

Його страта відбулася 14 лютого.

Католицька церква канонізувала Валентина. А у 496 році римський Папа Геласіус оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

Традиційно в цей день відбуваються пропозиції руки та серця або весілля. Вважається, що пари, які зв’язали себе узами шлюбу, наділяються любов’ю і щастям.

До речі, Факти ICTV склали список найкращих подарунків для коханої людини на День святого Валентина.

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