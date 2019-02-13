Проекти українців обрали із тисяч інших заявок зі всього світу.
Forbes опублікував рейтинг найкращих стартаперів 30 Under 30, яким ще не виповнилося 30 років.
До списку увійшло два проекти, засновниками яких є українці.
Перший – це віджет CallPage, який вміє зв’язати клієнта і продавця по телефону, якщо встановити його на сайті.
Його засновниками є три українці, які познайомилися в Польщі, коли переїхали жити туди з України.
Читайте: Forbes: Бої Ломаченка та Усика у топ-5 найочікуваніших у 2019 році
Другий – це фешн-проект Sleeper, який створює піжами для ночі і дня. Заснували бренд українки Ася Варецей і Катя Зубарєва.
Нагадаємо, Forbes опублікував думки експертів на рахунок того, що чекає на Україну в 2019 році.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+