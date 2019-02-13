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Генії до 30: українці потрапили в рейтинг стартапів Forbes

Проекти українців обрали із тисяч інших заявок зі всього світу.

Генії до 30: українці потрапили в рейтинг стартапів Forbes

Forbes опублікував рейтинг найкращих стартаперів 30 Under 30, яким ще не виповнилося 30 років.

До списку увійшло два проекти, засновниками яких є українці.

Перший – це віджет CallPage, який вміє зв’язати клієнта і продавця по телефону, якщо встановити його на сайті.

Його засновниками є три українці, які познайомилися в Польщі, коли переїхали жити туди з України.

Читайте: Forbes: Бої Ломаченка та Усика у топ-5 найочікуваніших у 2019 році

Другий – це фешн-проект Sleeper, який створює піжами для ночі і дня. Заснували бренд українки Ася Варецей і Катя Зубарєва.

Нагадаємо, Forbes опублікував думки експертів на рахунок того, що чекає на Україну в 2019 році.

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