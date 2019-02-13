Яким буде 13 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Бажано присвятити час повсякденним справам. День не сприяє реалізації значущих завдань, плануванню і прийняттю важливих рішень.

Сьогодні Сонце змінює знак, тому можуть виникати питання, що стосуються здоров’я, нестачі сил, оптимізму. Є ймовірність конфліктних ситуацій, доведення своєї значущості, глухість до станів інших людей.

День варто присвятити будь-яким обрядам очищення.

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Енергії дня можна направити на прибирання, наведення порядку, особливо в інформаційних носіях.

Фізичні навантаження можуть сприяти адекватному скиданню енергії замість руйнування. Поруч з водою варто бути обережними.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати або давати гроші в борг.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.