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Гороскоп на сьогодні, 13 лютого

Яким буде 13 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Бажано присвятити час повсякденним справам. День не сприяє реалізації значущих завдань, плануванню і прийняттю важливих рішень.

Сьогодні Сонце змінює знак, тому можуть виникати питання, що стосуються здоров’я, нестачі сил, оптимізму. Є ймовірність конфліктних ситуацій, доведення своєї значущості, глухість до станів інших людей.

День варто присвятити будь-яким обрядам очищення.

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Енергії дня можна направити на прибирання, наведення порядку, особливо в інформаційних носіях.

Фізичні навантаження можуть сприяти адекватному скиданню енергії замість руйнування. Поруч з водою варто бути обережними.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати або давати гроші в борг.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.

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