Російський уряд планує ізолювати росіян від глобальної мережі інтернету.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

У РФ зареєстрували законопроект, головна ціль якого захист від зовнішніх загроз. Проте на думку експертів, Росія хоче відключитися від глобального інтернету, аби посилити і втримати авторитарний режим.

Згідно із законопроектом оператори зв’язку та інтернет-компанії мусять встановити спеціальні технічні засоби для обмеження доступу до заборонених ресурсів.

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На реалізацію реалізацію проекту автономного Рунету з державної скарбниці витратять близько 20 млрд рублів.

Відключення від світового інтернету мало б вдарити і по самій Росії. Адже інтернет це не лише розваги та інформація, а ще й бізнес.

Та експерти впевнені, усі заяви російських політиків – елементарне залякування, адже вони самі не готові повністю відмовитись від усіх благ західного світу.

Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство закордонних справ Словаччини стало жертвою кібератаки.

Фото: Dreamstime.com