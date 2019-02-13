День святого Валентина – чудовий спосіб втілити в життя всі найсміливіші бажання і повторити з коханим найромантичніші побачення з кінофільмів.

Амелі

Амелі – вигадниця і вкрай романтична натура. Одного разу біля фотобудки вона зустрічає таємничого незнайомця, а пізніше знаходить фотоальбом, який він втратив. Щоб повернути альбом, вона кидається на пошуки хлопця.

Втілення. Приготуйте для вашого партнера квест по улюблених місцях. А призом за правильне проходження всіх завдань може стати романтична вечеря в незвичайному ресторані.

Привид

Одна зі сцен, яка викликає мурашки, – епізод, де головні герої працюють із гончарним кругом. Вони настільки чуттєві, що виготовлення глиняних горщиків здається найсексуальнішим заняттям для закоханих.

Втілення. Запишіться на курси гончарства. Розпочати можна просто в День святого Валентина. Раптом вам дійсно сподобається?

Щоденник пам’яті

Головні герої – Ной і Еллі – прожили разом до самої смерті. Історію їх любові глядач дізнається зі щоденника, який вже літній чоловік читає коханій у будинку для літніх.

Втілення. Подаруйте коханому щоденник із найяскравішими спогадами у ваших стосунках. Не бійтеся різноманітності – використовуйте відео, фото, улюблені пісні, уривки з фільмів.

Брудні танці

Мрієте повторити культовий танець Джонні та Бебі? Можливо, не все вийде одразу, але з романтичним танцем у День всіх закоханих не зрівняється нічого.

Втілення. Розпочніть романтичне побачення на уроці танців. Продовжити вечір можна на танцполі у джаз-барі.

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500 днів літа

Головний герой фільму закохується в дівчину, яка не шукає серйозних стосунків. Наслідуйте приклад героїв і проведіть безтурботний час без зайвої романтики та пафосу.

Втілення. Завітайте в торговий центр, веселіться, робіть безглузді покупки, вечеряйте фаст-фудом. Головне в День закоханих – що ви разом.

Римські канікули

Візит європейської принцеси в столицю Італії стає незабутньою пригодою. Під час прогулянки героїня зустрічає журналіста та по вуха в нього закохується.

Втілення. Розтягніть свято на кілька днів і вирушайте у Вічне місто. Або влаштуйте собі вечір в італійському стилі: приготуйте традиційні страви та влаштовуйтеся дивитися класику італійського кіно.

Завжди говори Так

Герої фільму любили подорожі і тому купили квитки на літак у перше-ліпше місто. Врешті вони весело провели час, а закінчилося все зізнанням у коханні.

Втілення. Організуйте спонтанну поїздку в сусіднє місто на вихідні. Подаруйте коханому квитки і проведіть ці дні далеко від домашніх турбот.

До речі, Факти ICTV склали список найкращих подарунків для коханої людини на День святого Валентина.