Найкращими серед продукції Apple, на думку користувачів, є iPhone 5, 5S і SE.
На першому місці опинився iPhone 5. Пост з ними за два дні зібрав понад 10 тисяч лайків і ще сотні коментарів.
З меншим захопленням користувачі відгукнулися про Phone 7, а також умовно бюджетний iPhone XR. А ось революційний iPhone X взагалі ніхто не згадав, таким чином він зайняв одне з останніх місць у рейтингу.
Рейтинг був складений звичайними користувачами ресурсу Reddit, де і було організоване опитування.
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До речі, генеральний директор корпорації Apple Тім Кук заявив про наміри знизити ціни на деякі моделі iPhone.
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