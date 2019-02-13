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Рейтинг найкращих iPhone від Apple – топ-3

Найкращими серед продукції Apple, на думку користувачів, є iPhone 5, 5S і SE.

Рейтинг найкращих iPhone від Apple – топ-3

На першому місці опинився iPhone 5. Пост з ними за два дні зібрав понад 10 тисяч лайків і ще сотні коментарів.

З меншим захопленням користувачі відгукнулися про Phone 7, а також умовно бюджетний iPhone XR. А ось революційний iPhone X взагалі ніхто не згадав, таким чином він зайняв одне з останніх місць у рейтингу.

Рейтинг був складений звичайними користувачами ресурсу Reddit, де і було організоване опитування.

Читайте: Презентація Apple 2019: як оновлять iPhone, iPad і iOS 

До речі, генеральний директор корпорації Apple Тім Кук заявив про наміри знизити ціни на деякі моделі iPhone.

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