Перед Днем святого Валентина, 14 лютого, в Google проаналізували дані пошуку і склали рейтинги найпопулярніших романтичних запитів.
Перед Днем святого Валентина, 14 лютого, в Google проаналізували дані пошуку і склали рейтинги найпопулярніших романтичних запитів, пише searchengines.
Серед них є запити зі словом любов, головні весілля, пісні і фільми про кохання.
Читайте: Найкращий подарунок коханій людині на День святого Валентина
Топ запитів про кохання (запити зі словом love)
Що таке любов?
Як займатися любов’ю?
Як полюбити себе?
Як сказати я тебе люблю іспанською?
Що таке 5 мов любові?
Головні весілля 2018 року
Принц Гаррі і Меган Маркл
Олександра Чорно та Йосип Оганесян
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк
Гоген Солнцев і Катерина Терешкович
Тетяна Мусульбес і Віктор Литвинов
Кіт Герінґтон і Роуз Леслі
Наталя Поклонська і Іван Соловйов
Емін Агаларов і Олена Гаврилова
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Король Малайзії Мухаммада П’ятого і Міс Москва Оксани Воєводіною
Головні пісні про кохання
MOLLY — Потому что любовь
LOBODA — К черту любовь
SEREBRO — Между нами любовь
Смысловые галлюцинации — Зачем топтать мою любовь
Скриптонит ft. Major Lazer — Где твоя любовь?
Головні фільми про кохання
Любов по найму
Літо Однокласники Любов
Фантастична любов і де її знайти
Любов в місті ангелів
МИ. Віримо в любов
До слова, Факти ICTV зібрали 5 фільмів, які можна подивитися зі своєю половинкою на День святого Валентина.