Перед Днем святого Валентина, 14 лютого, в Google проаналізували дані пошуку і склали рейтинги найпопулярніших романтичних запитів.

Перед Днем святого Валентина, 14 лютого, в Google проаналізували дані пошуку і склали рейтинги найпопулярніших романтичних запитів, пише searchengines.

Серед них є запити зі словом любов, головні весілля, пісні і фільми про кохання.

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Топ запитів про кохання (запити зі словом love)

Що таке любов?

Як займатися любов’ю?

Як полюбити себе?

Як сказати я тебе люблю іспанською?

Що таке 5 мов любові?

Головні весілля 2018 року

Принц Гаррі і Меган Маркл

Олександра Чорно та Йосип Оганесян

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк

Гоген Солнцев і Катерина Терешкович

Тетяна Мусульбес і Віктор Литвинов

Кіт Герінґтон і Роуз Леслі

Наталя Поклонська і Іван Соловйов

Емін Агаларов і Олена Гаврилова

Джастін Бібер і Хейлі Болдуін

Король Малайзії Мухаммада П’ятого і Міс Москва Оксани Воєводіною

Головні пісні про кохання

MOLLY — Потому что любовь

LOBODA — К черту любовь

SEREBRO — Между нами любовь

Смысловые галлюцинации — Зачем топтать мою любовь

Скриптонит ft. Major Lazer — Где твоя любовь?

Головні фільми про кохання

Любов по найму

Літо Однокласники Любов

Фантастична любов і де її знайти

Любов в місті ангелів

МИ. Віримо в любов

До слова, Факти ICTV зібрали 5 фільмів, які можна подивитися зі своєю половинкою на День святого Валентина.