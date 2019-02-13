Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання, які допоможуть привітати вашу половинку і зізнатися в почуттях.

День святого Валентина, або День закоханих, традиційно святкують 14 лютого. У цей день прийнято говорити про найважливіше своїм коханим. СМС-привітання допоможуть висловити найпотаємніші почуття словами.

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Ти музика мого життя,

Чарівний спів – без слів, без порівняння.

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

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Бажаю кохання – божевільного, наче гроза, безмежного, наче океан, щирого, наче сонце, та нескінченного, як сам час.

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Із чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання!

Хай буде у житті доволі

Ласки, ніжності й кохання!

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Кохання – це вічність, це радості час.

Воно незабутнє для нас.

Ми будемо разом, я вірю у це,

І з Днем Валентина вітаю Тебе!

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Моя душа, як сад весною,

До сонця цвіт свій простягає.

Вона лиш сповнена Тобою

Життя у собі відчуває!

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До слова, Факти ICTV зібрали 5 фільмів, які можна подивитися зі своєю половинкою на День святого Валентина.

Фото: Dreamstime.com