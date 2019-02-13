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Привітання з Днем святого Валентина в СМС

Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання, які допоможуть привітати вашу половинку і зізнатися в почуттях.

Поздравления с Днем святого Валентина в смс

День святого Валентина, або День закоханих, традиційно святкують 14 лютого. У цей день прийнято говорити про найважливіше своїм коханим. СМС-привітання допоможуть висловити найпотаємніші почуття словами.

Ти музика мого життя,
Чарівний спів – без слів, без порівняння.
Мелодія, якій немає вороття,
Бо душі наші з’єднані коханням!

Бажаю кохання – божевільного, наче гроза, безмежного, наче океан, щирого, наче сонце, та нескінченного, як сам час.

Із чудовим днем любові
Щирі сердечні вітання!
Хай буде у житті доволі
Ласки, ніжності й кохання!

Кохання – це вічність, це радості час.
Воно незабутнє для нас.
Ми будемо разом, я вірю у це,
І з Днем Валентина вітаю Тебе!

Моя душа, як сад весною,
До сонця цвіт свій простягає.
Вона лиш сповнена Тобою
Життя у собі відчуває!

Читайте: Найкращий подарунок коханій людині на День святого Валентина

До слова, Факти ICTV зібрали 5 фільмів, які можна подивитися зі своєю половинкою на День святого Валентина.

Фото: Dreamstime.com

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