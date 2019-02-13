14 лютого закохані святкують День святого Валентина. Факти ICTV зібрали 7 цікавих фактів про цей романтичний день.

День святого Валентина має власну історію. Валентин був християнським проповідником, він вінчав закоханих, не дивлячись на заборону імператора. Все це коштувало йому життя, 14 лютого його стратили. Цю історію знає майже кожен, Факти ICTV пропонують поглянути на День закоханих під іншим кутом.

7 цікавих фактів:

1. Гадали, що валентинка недорогий подарунок? А ось і ні. У 60-ті роки минулого століття на замовлення Аристотеля Онассіса була виготовлена ​​найдорожча валентинка. Її вартість на той момент сягала $300 тисяч. Валентинку зробили з чистого золота, смарагдів і діамантів. Упаковка подарунка була не менш розкішною – Онассіс забажав звернути валентинку у норкову шубу. Так грецький мільярдер висловив свої почуття до коханої – оперної діві Марії Каллас.

2. А ось найбільша валентинка була створена на пішохідному переході у Ченду у Китаї. Це зізнання у коханні було адресовано всім жителям міста.

3. У Саудівській Аравії взагалі заборонено відзначати День святого Валентина і навіть введені величезні штрафи для тих закоханих сміливців, які все ж наважилися і відсвяткували День закоханих. Чому? На думку городян, це пропагує сексуальну розбещеність.

4. Першим в історії, хто написав валентинку став французький герцог Карл Орлеанський. Саме він у 1415 році вирішив боротися із самотністю (він сидів в одиночній камері у в’язниці) шляхом написання любовних записок дружині. І зараз всі бажаючі можуть у цьому переконатися – послання зберігається в Британському музеї.

5. У Голландії з цим святом пов’язана дуже цікава традиція. У цей день жінка може підійти до чоловіка, який їй подобається, і запропонувати взяти її у дружини. Якщо чоловік відмовить, то він повинен подарувати їй натомість сукню з шовку. А у Канаді за відмову коханій, чоловіка можуть посадити до в’язниці або виписати йому штраф.

6. Велика частина валентинок анонімна, написана справа наліво або лівою рукою і не має зворотної адреси. Все це лише додає святу таємничості.

7. У Кореї люди без пари, які залишилися без подарунка на День святого Валентина, йдуть до ресторану для самотніх і їдять там чорну локшину. Таким чином вони оплакують свою самотність.

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