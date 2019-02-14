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DICE Awards 2019: God of War став найкращою відеогрою

У США пройшла церемонія нагородження DICE Awards 2019, під час якої головний приз отримав ексклюзив на PlayStation 4 God of War.

God Of War

На DICE Awards 2019 у номінації Найкраща відеогра року переміг ексклюзив на PlayStation 4 God of War, повідомляє Polygon.

За головну нагороду Академії інтерактивних мистецтв і наук також змагалися Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man, Into the Breach та Return of the Obra Dinn.

Крім того, God of War потрапив в 12 з 23 номінацій DICE Awards і вийшов переможцем у дев’яти з них.

Крім Найкращої відеоігри року, God of War переміг в таких номінаціях як Найкращий геймдизайн, Найкращий сценарій, Найкраща режисерська робота.

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