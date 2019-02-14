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Far Cry New Dawn – з’явився трейлер до виходу відеогри

В Youtube з’явився трейлер до виходу відеоігри Far Cry New Dawn, який відбудеться 15 лютого.

Far Cry New Dawn

На каналі PlayStation в Youtube опублікували новий трейлер Far Cry New Dawn, який приурочений до релізу відеоігри.

У ролику можна побачити “королівство”, яке створили для себе в постапокаліптичному світі головні антагоністи відеоігри – сестри Мікі і Лу.

Також в трейлері показаний той хаос, частиною якого доведеться стати гравцям, взявши на себе роль одного з жителів нового світу.

Нова частина серії є продовженням Far Cry 5 і проходитиме в тому ж регіоні через кілька років після запуску ядерних ракет.

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На сервісі Metacritic середня оцінка від критиків зупинилася на позначці у 73 бали зі 100 можливих.

Критики оцінили високий рівень божевілля і трохи перероблену формулу відеоігри, в той час як інші вважають повернення в Hope County досить веселим до того, як в руки гравців потрапить повноцінне продовження серії.

Разом з тим відзначається особлива слабкість сюжету нової частини, однак він не заважає насолоджуватися іншими активностями у відеогрі.

Почати подорож у постапокаліптичному Hope County можна буде 15 лютого на PlayStation 4, Xbox One і ПК.

До слова, Факти ICTV публікували свій список найочікуваніших відеоігор, вихід яких відбудеться у 2019 році.

Відео: PlayStation

Фото: PlayStation (Скріншот)

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