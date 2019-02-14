Яким буде 14 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 14 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні бажано не займатися важливими заходами до полудня. А ось час після полудня добре підійде для починань.

Вдалим в цей день буде придбання одягу і прикрас, проте бажано обмежити себе за сумою покупок, інакше є шанс сильно витратитися.

Гарний час для вирішення питань пов’язаних зі здоров’ям.

Сприятливим в цей день вважається початок поїздок і подорожей, стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас.

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До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.