Google створив новий дудл у вигляді анімації до Дня святого Валентина.
Анімаційний дудл до Дня святого Валентина – це своєрідна короткометражка про кохання. Спочатку з’являються дві гусениці, які утворюють сердечко. Потім за листком ми бачимо двох закоханих сонечок.
Останній анімаційний кадр малює двох милих павучків, теж закоханих.
Подивитися анімацію можна на сторінці Google.
Кохання у всьому! Романтичний дудл до Дня святого Валентина / 3 фотографии
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До речі, Факти ICTV зібрали 7 цікавих фактів про День святого Валентина.
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