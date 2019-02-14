Вчені каліфорнійської компанії, назва якої у перекладі на українську звучить Їжа неможливого, шукають у рослинах білки, схожі на ті, завдяки яким м’ясо отримує свій запах, смак та консистенцію. Науковці дійшли вже до того, що навіть шеф-кухарі не можуть відрізнити рослинний бургер від звичайного.

Для вирощування тварин та птиці необхідні сотні гектарів обробленої землі та багато енергії. Постійно треба позбавлятись від продуктів життєдіяльності. За деякими даними худоба викидає в атмосферу більше метану, ніж нафтова та газова промисловість разом узяті.

У 2013 голландським вченим вдалося виростити м’ясо в лабораторних умовах зі стовбурових клітин худоби. І це був не рослинний, а повноцінний бургер. Але без вбивства тварин та засмічення екології.

Тоді такий бутерброд коштував 300 тисяч доларів. Про конкуренцію зі звичайним м’ясом не могло бути і мови. Але за кілька наступних років вчені змогли знизити ціну бургера майже у 30 тисяч разів – до 11 доларів.



Фермери занервували. Можна втратити не тільки роботу, а й цілу галузь. І дійсно, навіщо витрачати купу ресурсу та вбивати худобу, якщо можна виростити такий же шматок м’яса у лабораторії.

Для того, щоб нова технологія не спустошила їхні кишені, американські фермери звернулись до влади з вимогою маркувати як м’ясо, лише той продукт, що отриманий традиційним способом – тобто, відправляючи тварин на забій.

Тим часом у світі стає все більше лабораторій, які намагаються виробити м’ясо без вбивства тварин та забруднення навколишнього середовища.

У ізраїльській лабораторії відбуваються без перебільшення історичні події. Група з десяти вчених безболісно бере у живих курей та качок клітини. І за допомогою обладнання та складних маніпуляцій вирощує штучне м’ясо, яке нічим не відрізняється від звичайного. Простіше кажучи, це те ж саме м’ясо, але вирощене у пробірці.

Усе починається з біопсії – безболісного отримання клітин з організмів птиці.

Якщо ви хочете зробити якісним звичайне м’ясо, ви вирощуєте поголів’я, а тут одразу беруть клітини у найкращих та найбільш здорових тварини один раз і потім використовуємо їх знову і знову. Така селекція дозволяє отримувати дуже якісне м’ясо завжди, а не інколи.

Фантастика, але з кількох маленьких пробірок у майбутньому можна буде виростити тонни курячого м’яса.

Клітини, які дістали з рідкого азоту, поміщають у спеціальні живильні розчини, щоб створити умови, подібні до тих, які відбуваються в організмах курей.

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Наступний крок – збільшення маси. Уже в інших інкубаторах та умовах.

Унікальність технології у тому, що можна вирощувати клітини у призупиненому режимі.

Нині вчені по всьому світу створюють не готові шматки м’яса, а фарш. Адже м’язове волокно виготовити набагато важче. Але, стверджують, що їхній продукт набагато корисніший за звичайний.

До того ж м’ясо з пробірки не має шкідливих домішок, антибіотиків та гормонів, якими годують тварин під час вирощування. Різних збудників хвороб – на кшталт сальмонельозу чи паразитів теж не буде. І загалом ризик отримати хвороби через харчі повинен знизитись.

У ресторанах таке м’ясо має з’явитись через 2 роки, у роздрібній торгівлі через 5, а через 10 воно на рівних вже конкуруватиме на ринку зі звичайним.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що багата на клітковину їжа та тривалість життя людини взаємопов’язані.