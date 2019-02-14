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М’ясо з пробірки: як вирощують штучні продукти та коли з’являться в магазинах

Вчені каліфорнійської компанії, назва якої у перекладі на українську звучить Їжа неможливого, шукають у рослинах білки, схожі на ті, завдяки яким м’ясо отримує свій запах, смак та консистенцію. Науковці дійшли вже до того, що навіть шеф-кухарі не можуть відрізнити рослинний бургер від звичайного.

М’ясо з пробірки: як вирощують штучні продукти та коли з’являться в магазинах

Для вирощування тварин та птиці необхідні сотні гектарів обробленої землі та багато енергії. Постійно треба позбавлятись від продуктів життєдіяльності. За деякими даними худоба викидає в атмосферу більше метану, ніж нафтова та газова промисловість разом узяті.

У 2013 голландським вченим вдалося виростити м’ясо в лабораторних умовах зі стовбурових клітин худоби. І це був не рослинний, а повноцінний бургер. Але без вбивства тварин та засмічення екології.

Тоді такий бутерброд коштував 300 тисяч доларів. Про конкуренцію зі звичайним м’ясом не могло бути і мови. Але за кілька наступних років вчені змогли знизити ціну бургера майже у 30 тисяч разів – до 11 доларів.

Фермери занервували. Можна втратити не тільки роботу, а й цілу галузь. І дійсно, навіщо витрачати купу ресурсу та вбивати худобу, якщо можна виростити такий же шматок м’яса у лабораторії.

Для того, щоб нова технологія не спустошила їхні кишені, американські фермери звернулись  до влади з вимогою маркувати як м’ясо, лише той продукт, що отриманий традиційним способом – тобто, відправляючи тварин на забій.

Тим часом у світі стає все більше лабораторій, які намагаються виробити м’ясо без вбивства тварин та забруднення навколишнього середовища.

У ізраїльській лабораторії відбуваються без перебільшення історичні події. Група з десяти вчених безболісно бере у живих курей та качок клітини. І за допомогою обладнання та складних маніпуляцій вирощує штучне м’ясо, яке нічим не відрізняється від звичайного. Простіше кажучи, це те ж саме м’ясо, але вирощене у пробірці.

Усе починається з біопсії – безболісного отримання клітин з організмів птиці.

Якщо ви хочете зробити якісним звичайне м’ясо, ви вирощуєте поголів’я, а тут одразу беруть клітини у найкращих та найбільш здорових тварини один раз і потім використовуємо їх знову і знову. Така селекція дозволяє отримувати дуже якісне м’ясо завжди, а не інколи.

Фантастика, але з кількох маленьких пробірок у майбутньому можна буде виростити тонни курячого м’яса.

Клітини, які дістали з рідкого азоту, поміщають у спеціальні живильні розчини, щоб створити умови, подібні до тих, які відбуваються в організмах курей.

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Наступний крок – збільшення маси. Уже в інших інкубаторах та умовах.

Унікальність технології у тому, що можна вирощувати клітини у призупиненому режимі.

Нині вчені по всьому світу створюють не готові шматки м’яса, а фарш. Адже м’язове волокно виготовити набагато важче. Але, стверджують, що їхній продукт набагато корисніший за звичайний.

До того ж м’ясо з пробірки не має шкідливих домішок, антибіотиків та гормонів, якими годують тварин під час вирощування. Різних збудників хвороб – на кшталт сальмонельозу чи паразитів теж не буде. І загалом ризик  отримати хвороби через харчі повинен знизитись.

У ресторанах таке м’ясо має з’явитись через 2 роки, у роздрібній торгівлі через 5, а через 10 воно на рівних вже конкуруватиме на ринку зі звичайним.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що багата на клітковину їжа та тривалість життя людини взаємопов’язані.

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