15 лютого відеогра від української студії 4А Games Metro Exodus надійде у продаж. Факти ICTV зібрали реакцію критиків, які вже встигли ознайомитися з новинкою.

Велику увагу критиків привернуло те, що в той час, як багато відеоігор жанру Shooter стають більш динамічними, Metro Exodus пропонує гравцям повільний геймплей, в якому підготовка до бою грає не менш важливу роль.

При тому, що третя частина серії виходить на поверхню, властивий їй Horror елемент все ж залишився і розкривається під новим кутом.

– Metro Exodus вдалося вивести властивий серії елемент Survival Horror на поверхню при цьому не пожертвувавши напруженою атмосферою – пише про відеогру IGN.

Крім невеликих змін, які перетерпів ігровий процес, хвалять критики й новий сюжет, який не відпускає до самого кінця.

Однак деякі вважають, що він занадто багато концентрується на середині Metro Exodus, через що фінал трохи розчаровує.

Деякі видання також порівняли проект з ще однієї відомої української відеогрою – STALKER.

– Metro Exodus цього разу по-іншому підійшов до геймплею. Він більше нагадує STALKER, що в жодному разі не є мінусом… Гравців чекають прекрасні враження, але зовсім інша частина Metro, – вважають в XGN.

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Не залишилася без уваги й графіка відеоігри, від якої були в захваті навіть ті критики, які проходили Metro Exodus на консолях. Увага розробників до найдрібніших деталей допомогла створити дійсно цікавий та атмосферний світ.

Середня оцінка відеоігри на сервісі Metacritic наразі складає 84 бали зі 100 можливих, але при цьому вона є найбільшою серед всіх частин серії.

Деякі критики навіть вважають, що нова частина Metro може по праву стати першим претендентом на звання найкращої відеоігри 2019 року.

Зіграти в новинку від 4A Games можна буде вже 15 лютого на PlayStation 4, Xbox One і ПК.

До слова, компанія NetherRealm Studios вперше показала геймлей Mortal Kombat 11 і розповіла про зміни у новій частині серії.

Фото: Metrothegame

Відео: metrovideogame