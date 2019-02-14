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Місію Opportunity завершено – що побачив марсохід за 14 років

Марсохід Opportunity проїхав по іншій планеті 45 км.

Місію Opportunity завершено – що побачив марсохід за 14 років

NASA в середу офіційно оголосило – місію марсохода Opportunity завершено. Причиною стала втрата зв’язку з ровером, яку зафіксували влітку минулого року.

Тоді космічний апарат потрапив у найпотужнішу і довготривалу пилову бурю, через яку сонячні батареї ровера не могли заряджатися в нормальному режимі.

Експерти NASA зробили 800 спроб повернути зв’язок з Opportunity, але той мовчав. Пізніше завдяки орбітальному апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ровер змогли знайти.

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Усього марсохід за 14 років і 195 днів пройшов близько 45 км по іншій планеті.

Нагадаємо, в NASA створили панорамне відео Марса, на якому можна побачити хребет Віри Рубін.

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