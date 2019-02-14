У День святого Валентина обов’язково скажіть своїй коханій людина, як ви її любите і цінуєте, що вона існує. А Факти ICTV вам у цьому допоможуть.

День святого Валентина 14 лютого кожного року святкують ті, хто цінує кохання.

Святкування цього дня повертає іскру у стосунках і дає кожному шанс проявити свою любов до свого партнера.

Люди обмінюються подарунками, виходять на побачення, чим відзначають свято кохання.

Головне, не забудьте сказати своєму партнеру гарних слів, які дістануть самого серця.

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Ми, можливо, не будемо разом на День святого Валентина, але моя любов до тебе завжди буде з тобою. З Днем святого Валентина!

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Твоя любов зробила мене найбагатшою людиною у світі. Я люблю тебе, моя валентинка!

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Щоразу, коли дивлюся на тебе, я розумію, що немає значення, чи буде моє життя ідеальним чи довгим – головне, щоб ти була зі мною. З Днем святого Валентина!

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Час, який ми провели разом, був прекрасним. Але в цей День святого Валентина, я обіцяю тобі, що найкраще ще попереду. З Днем святого Валентина!

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Я люблю тебе, люблю тебе і завжди любитиму тебе, де б ми не опинилися. З Днем святого Валентина, моє кохання!

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Ця посмішка на твоєму обличчі – це увесь той скарб, який я хотів мати у своєму житті. З Днем святого Валентина!

До речі, Факти ICTV склали список найкращих подарунків для коханої людини на День святого Валентина.