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Привітання з Днем святого Валентина – листівки

Факти ICTV зібрали найромантичніші та найстильніші листівки для привітань з Днем святого Валентина.

Привітання з Днем святого Валентина – листівки

День святого Валентина те свято, коли можна, не соромлячись, зізнатися у своїх почуттях або зайвий раз нагадати другій половинці про своє ставлення.

14 лютого прийнято з самого ранку вітати коханих, а оточуючим бажати міцного кохання.

Факти ICTV зібрали найромантичніші привітання з Днем святого Валентина у листівках.

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Привітання з Днем святого Валентина – листівки / 5 фотографий

Читайте: Від заборони до валентинки за $300 тис.: 7 цікавих фактів про День святого Валентина

До речі, Факти ICTV склали список найкращих подарунків для коханої людини на День святого Валентина.

Фото: Dreamstime.com

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