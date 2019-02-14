У День святого Валентина привітайте свою другу половинку віршем. Факти ICTV зібрали найкращі поетичні зізнання у коханні.
День святого Валентина усі закохані відзначають 14 лютого. Якщо ж ваша кохана людина далеко, і ви не можете особисто привітати зі святом, висловіть свої почуття у віршах.
Вірш також стане прекрасним доповненням до традиційної валентинки та подарунка. Не скупіться на теплі слова, не соромтеся показувати своє кохання!
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***
В День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти найкраща (найкращий) від усіх!
***
Валентинку я пишу
Й твого серденька прошу,
Бо давно уже моє
Мені дихать не дає.
Тільки-но тебе побачу,
Задихаюся неначе.
Подаруй мені любов –
Серце битиметься знов.
***
Я так тебе люблю,
Що стримати не в силах
Моїх бажань і мрій політ,
І в день любові Валентинів
Наважилась освідчитись тобі.
Моє кохання, як метелик:
Тендітне, ніжне, боязке.
Лиш обернись – я біля тебе,
А не помітиш – то й нема мене.
***
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
***
Кохання – це вічність, кохання – це час,
Воно незабутнє для нас,
Ми будемо разом, я вірю у це,
Із днем Валентина вітаю тебе.
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Фото: pixabay.com