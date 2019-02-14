У День святого Валентина привітайте свою другу половинку віршем. Факти ICTV зібрали найкращі поетичні зізнання у коханні.

День святого Валентина усі закохані відзначають 14 лютого. Якщо ж ваша кохана людина далеко, і ви не можете особисто привітати зі святом, висловіть свої почуття у віршах.

Вірш також стане прекрасним доповненням до традиційної валентинки та подарунка. Не скупіться на теплі слова, не соромтеся показувати своє кохання!

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***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) від усіх!

***

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу,

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе.

Подаруй мені любов –

Серце битиметься знов.

***

Я так тебе люблю,

Що стримати не в силах

Моїх бажань і мрій політ,

І в день любові Валентинів

Наважилась освідчитись тобі.

Моє кохання, як метелик:

Тендітне, ніжне, боязке.

Лиш обернись – я біля тебе,

А не помітиш – то й нема мене.

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Кохання – це вічність, кохання – це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

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Фото: pixabay.com