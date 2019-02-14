Українці вважають секс дуже важливою частиною свого життя людини.

За результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, половина опитаних українців планують святкувати День Святого Валентина. Водночас 41% не планують, 3% не знають такого свята.

Майже половина опитаних планують дарувати подарунки на День Святого Валентина. 45% – не мають таких намірів.

Майже 80% опитаних погодилися з твердженнями про те, що секс є дуже важливою частиною життя людини (10% – не погодилися).

67% українців зазначили, що в них є постійний сексуальний (статевий) партнер. Ще 4% мають непостійного партнера.

19% відповіли, що зараз не мають, але перед цим були сексуальні партнери.

Тільки 3% зазначили, що не мають партнера і ніколи не мали перед цим, 7% відмовилися давати відповідь на питання.

Дві третини вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу – це нормально. Кожен п’ятий – протилежної думки. Частіше цю тезу підтримували молодші опитані та ті, хто перебуває в незареєстрованому шлюбі або ж є неодруженим.

Читайте: Реп про кохання і секс: Pornhub випустив збірник до Дня святого Валентина

45% вважають, що для чоловіків секс більш важливий, ніж для жінок (34% протилежної думки). Прихильників такої думки більше серед жінок та осіб середнього і старшого віку.

Тільки 16% погодилися з думкою, що це нормально – мати постійні сексуальні стосунки з більш ніж однією особою одночасно (70% не погоджуються). Дещо більше противників тези серед жінок і молодших опитаних.

До слова, раніше Факти ICTV розповідали, чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях і яке покарання за це передбачено.