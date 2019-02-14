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Стрітення Господнє: історія і традиції свята

15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє. Що це за свято, які традиції несе у собі – у матеріалі Фактів ICTV.

Церква

Стрітення Господнє має цікаву історію свята, а також наповнене різними традиціями.

Історія свята

15 лютого – визначна подія для християнського світу. Саме у цей день виповнилося 40 днів з дня народження Ісуса Христа. За традицією Богородиця принесла Ісуса до Єрусалимського храму, щоб посвятити Богові.

Таким чином відбулося саме стрітення – зустріч Ісуса Христа зі старцем Симеоном у храмі. Мудрець жив 300 років, а все тому, що чекав, коли “Діва в утробі прийме і народить Сина”. Коли старець перекладав старозавітну книгу пророка Ісаї з єврейської мови на грецьку він не повірив цьому виразу і хотів було виправити слово “діва” на “дружина”, але його зупинили. Янгол Божий сказав йому, що він житиме, поки не побачить сина Господнього, якого народила Діва.

Традиції

Стрітення Господнє – День молоді у православному світі. На деяких парафіях навіть влаштовують справжні бали, де молоді люди знайомляться один з одним.

У цей день прийнято ходити до церкви, бажано сповідатися і причаститися. 15 лютого і перед цим днем ​​православні християни не дотримуються посту. Якщо день припадає на середу або п’ятницю – їжте рибу, а не м’ясо.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, коли починається Великий піст 2019.

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