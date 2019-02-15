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Гороскоп на сьогодні, 15 лютого

Яким буде 15 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 15 лютого

Гороскоп на сьогодні, 15 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні варто приділити увагу тому, що приносить задоволення та радість. Підійде будь-яка творчість, вивчення нового, знайомство і дослідження природи.

Також можете відвідати концерт, кінотеатр або фестиваль.

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Відносно важливих рішень або глобальних завдань, то краще перенести, так само як і справи, пов’язані з фінансами, авторитетними особами і державними органами.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.

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