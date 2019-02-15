Яким буде 15 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 15 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні варто приділити увагу тому, що приносить задоволення та радість. Підійде будь-яка творчість, вивчення нового, знайомство і дослідження природи.

Також можете відвідати концерт, кінотеатр або фестиваль.

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Відносно важливих рішень або глобальних завдань, то краще перенести, так само як і справи, пов’язані з фінансами, авторитетними особами і державними органами.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.