На вихідних у столиці пройде багато цікавих заходів. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.

Можна відвідати виступ легендарного Tech N9ne або концерт групи Cream Soda.

Читайте: Куди піти в лютому в Києві: топ-10 найкращих заходів

Також можна сходить на Національний відбір на Євробачення і підтримати улюблених виконавців.

Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Notre Dame de Paris

Палац Україна

15-17 лютого, 19.00

Вартість: 200 – 1750 грн

Придбати квитки можна тут

Потрапити на виступ Notre Dame de Paris настільки обов’язко, що нагадує приказку “Побачити Париж і померти”.

Найвідоміший у світі мюзикл створено на основі роману Віктора Гюго Собор Паризької Богоматері.

7 головних солістів театру виконають неймовірні оперні арії французькою мовою під акомпанемент хору та великого симфонічного оркестру, які додають події необхідну величність і масштабність.

Національний відбір Євробачення 2019

Палац культури КПІ

16 лютого, 18.00

Вартість: 320 – 1090 грн

Придбати квитки можна тут

До трансляції міжнародного конкурсу Євробачення 2019, який цього року пройде в Тель-Авіві, столиці Ізраїлю, буде прикута увага мільйонів телеглядачів. Крім того, це чудова можливість для вітчизняних виконавців голосно заявити про себе перед усією планетою і довести, що Україна багата музичними талантами.

Перший півфінал національного відбору вже позаду, але хто стане конкурентом для MARUV, Brunettes Shoot Blondes і YUKO?

Oomph!

Жовтневий палац

16 лютого, 19.00

Вартість: 849 – 2799 грн

Придбати квитки можна тут

Культова німецька група Oomph! повернулася з творчої відпустки з новим альбомом і готується підкорювати концертні майданчики Європи.

Їх плакати висіли на стінах кімнати кожного третього українського школяра, але час йде, шанувальники гурту подорослішали разом з кумирами, які готують нові пісні, експериментують зі звучанням і виступають під акомпанемент великого симфонічного оркестру.

Tech N9ne

Atlas

17 лютого, 19.00

Вартість: 1020 – 2200 грн

Придбати квитки можна тут

Король реп-андеграунду, один з найуспішніших незалежних виконавців Tech N9ne з дебютним виступом у Києві.

Це не один з модних реперів, які останнім часом заполонили жанр. Свій перший трек Tech N9ne написав задовго до народження більшості юних “зірочок”. За 27 років, крок за кроком, завдяки скорострільному флоу та якісним релізам, американський репер завоював авторитет, велику кількість нагород, та продав більше 2 млн копій альбомів.

Cream Soda

Mezzanine

17 лютого, 19.00

Вартість: 399 грн

Придбати квитки можна тут

Цього року Cream Soda випустила другий альбом під назвою Красиво на рекорд-лейблі Івана Дорна – Masterskaya. Він відразу ж зайняв лідируючі позиції в топ-чартах і кількості прослуховувань.

В альбомі змішалися різні стилі – від фанку до хауса. І зараз музиканти готові представити його українській публіці.

До слова, вчора стало відомо, що на фестивалі Atlas Weekend виступить група The Chainsmokers.