Оператор мобільного зв’язку Київстар заявив про закриття кількох тарифів.

В період з 21 лютого до 15 квітня буде припинено дію низки тарифів оператора мобільного зв’язку Київстар, повідомляє прес-служба Київстар.

Мова йде про пакети Пошук, Розваги, Спілкування, Безлімітний Інтернет, Вільний Інтернет, Інтернет 1000.

На заміну застарілим тарифам, абонентам мобільного оператора запропонують альтернативи, в яких покращені умови та великий обсяг послуг.

Якщо абонент не змінить тарифний план самостійно, то заміна відбудеться автоматично в один з днів між 21 лютого та 15 квітня.

Читайте: Київстар обмежив швидкість інтернету – кому і на скільки

Після автоматичної зміни тарифу в абонентів буде можливість перейти на інший тарифний план безкоштовно.

До слова, Київстар припинив з’єднання абонентів з номерами, які Росія виділила для окупованих територій Донбасу та Криму.