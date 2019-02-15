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Факты / Lifestyle / Презентация Samsung в феврале: Galaxy S10, Watch Active, фитнес-трекеры и наушники/

Презентація Samsung в лютому: Galaxy S10, Watch Active, фітнес-трекери і навушники

У ЗМІ з’явилася інформація щодо нових гаджетів, які компанія Samsung збирається анонсувати разом з новим смартфоном Galaxy S10.

Samsung

Одне з оновлень для гаджетів Samsung розкрило пристрої, які компанія збирається показати під час анонсу смартфону Galaxy S10, повідомляє ITC.ua.

Одним з нових гаджетів стане розумний годинник під назвою Galaxy Watch Active, який в деяких витоках носив назву Galaxy Sport.

У нього буде 40-міліметровий корпус й щонайменше два кольори. Також з’являться на ринку й нові фітнес-трекери Samsung під назвою Galaxy Fit та Galaxy Fit e.

Останнім новим гаджетом від компанії стануть бездротові навушники Galaxy Buds, чутки про які ходять вже давно.

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Презентація Samsung пройде 20 лютого.

До слова, Samsung оголосила ціни на найдешевші смартфони зі своєї нової лінійки Galaxy M.

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