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Факты / Lifestyle / Что запрещено делать на Сретение Господне 2019/

Що заборонено робити на Стрітення Господнє 2019

Щороку 15 лютого православні християни відзначають Стрітення Господнє. Факти ICTV зібрали список заборон на це свято.

Стрітення Господнє

Однією з головних заборон на Стрітення Господнє є важка фізична робота. У цей день її можна виконувати тільки в тому випадку, якщо вона спрямована на благо інших людей.

Будь-які гадання, ритуали, замовляння і передбачення майбутнього заборонені на Стрітення Господнє.

Хоча сперечатися і сваритися з близькими не рекомендується завжди, в це свято подібне може закінчитися особливо великим розчаруванням і серйозними проблемами.

Багато хто вважає, що в цей день заборонено митися, хоча насправді раніше ця заборона стосувалася лише лазень, оскільки перед тим, як відвідати їх, доводилося виконати чимало важкої роботи. Сьогодні заборона на відвідування лазні теж доречна.

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Не можна класти в свято гроші на кухонний стіл, оскільки існує повір’я, що через це удача може покинути будинок.

Від таких шкідливих звичок як куріння та алкоголь потрібно відмовитися на час Стрітення Господнього.

Також вважається, що той, хто відправиться в це свято в далеку дорогу може накликати на себе біду і довго не повертатися додому.

До слова, Факти ICTV публікували найпопулярніші прикмети на Стрітення Господнє.

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