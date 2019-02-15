Китайські вчені дійшли висновку, що на глибині в 660 км під Землею знаходяться гігантські гори.

Група вчених з Інституту геології і геофізики в Китаї і Принстонського університету встановили, що між нижньою і верхньою мантіями Землі, приблизно на глибині 660 км, знаходяться гігантські гори, повідомляє Phys.org.

Такого висновку дослідники дійшли після аналізу сейсмологічних даних, які були отримані після масштабного землетрусу в 1994 році у Болівії.

Використовуючи суперкомп’ютери, вчені змоделювали особливості розсіювання хвиль, які проходили через гірські породи.

У результаті вони помітили, що на глибині приблизно в 660 км переходи між породами ставали більш нерівними.

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Технологія не дає можливості визначити точну висоту підземних гір, проте вчені вважають, що вони більше, ніж подібні деталі рельєфу на поверхні.

До слова, вчені не можуть пояснити причину, по якій змінюється магнітне поле Землі.