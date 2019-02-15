Як сподобатися роботодавцеві на співбесіді, знаючи його знак зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати роботу мрії, знаючи знак зодіаку роботодавця, розповіла астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

ОВЕН

Портрет роботодавця. Овни мають вибуховий темперамент, з ними в основному важко. Тому добре зважте всі за і проти, перш ніж йти працювати під його керівництвом.

Якщо ця вакансія цінна для вас, а вам відмовили у перший раз, прийдіть ще раз, покажіть своє бажання. Розкажіть, чому хочете працювати тут і не забудьте похвалити Овна-роботодавця.

Якщо вас прийняли на випробувальний термін – відразу починайте діяти, будьте сміливими і прямолінійними. Овнам подобаються активні, енергійні співробітники. При цьому не намагайтеся претендувати на першість. Овен-роботодавець – завжди попереду, він завжди правий.

ТЕЛЕЦЬ

Портрет роботодавця. У Тельця-начальника є одна відмінна якість – він ніколи не забуває тих працівників, які його не підводять і на яких він завжди може покластися.

Розмовляючи з роботодавцем-Тельцем, будьте лаконічні і точні, майте на увазі, що він – консерватор. Будь-які нововведення, пропозиції оновити стійку структуру будуть сприйняті ним, як загроза спокою і матеріальному фундаменту компанії. Телець не любить палких суперечок, віддає перевагу спокійному обговоренню.

Йому подобається, коли його підлеглі акуратні, елегантні в усьому, у тому числі і в одязі. Тому на співбесіду одягніться у спокійні, пастельні тони, не використовуйте яскравий макіяж.

БЛИЗНЮКИ

Портрет роботодавця. Близнюки дуже доброзичливі, але у роботі вимогливі, тому ніяких відмовок щодо невиконаної роботи не приймуть.

З Близнюками швидше за все буде легко і весело на співбесіді. Потрібно проявити свою ерудицію, це йому сподобається. Не потрібно брехати і прикрашати свої минулі заслуги, керівник-Близнюк вмить вас розкусить. Ваше головне завдання – запам’ятатися, це буде вже 50% успіху.

РАК

Портрет роботодавця. У Рака відсутнє почуття часу, може жити на роботі. Створює комфортні умови своїм співробітникам, щоб було по-домашньому затишно.

Тому на співбесіді важливо підкреслити важливість роботи для вас, що вона на першому місці.

Але будьте готові до того, що доведеться часто залишатися після роботи, виконувати його доручення, втілювати ідеї.

ЛЕВ

Портрет роботодавця. Лев любить, коли його оточують працьовиті люди, які вміють оригінально мислити. Але під його керівництвом працювати складно. Співробітники повинні поводитися так, щоб навіть випадково не завдати удар його самолюбству. Помірні лестощі приємні йому, працівникам варто хвалити і дякувати Леву-роботодавцю, він цінує відданих людей.

На співбесіді варто поводитися стримано. Кращим прийомом буде похвала – це підвищить ваші шанси на успішне проходження співбесіди.

ДІВА

Портрет роботодавця. Прагнення до порядку, пунктуальність, відсутність поверхневої і неякісної роботи є тими принципами, якими керуються Діви-роботодавці. Ці ж вимоги вони висувають своїм робітникам, особливо щодо ділових якостей.

Роботодавець-Діва не дозволить зайвого ні собі, ні підлеглим, не дасть завести службовий роман. Вимагають конкретних, точних думок, чекають на практичні пропозиції і ідеї. Діви-роботодавці завжди спокійні і стримані.

Тому на співбесіді чітко викладайте свої думки і готуйтеся аргументувати, чому вам потрібна саме ця робота.

ТЕРЕЗИ

Портрет роботодавця. Працювати під їх керівництвом вельми комфортно. Терези не дозволять собі принизити співробітника, а на помилки вкажуть дуже тактовно і допоможуть виправити. Терези-роботодавці лояльні до чужої думки – їм подобаються підлеглі з власною точкою зору.

На співбесіді зробіть комплімент своєму потенційному керівнику. Терезів виводять з себе люди, які не можуть визнавати свої помилки, тому сміливо ведіть діалог про минулі невдачі, акцентуючи уваги на усунення власних недоліків.

СКОРПІОН

Портрет роботодавця. Скорпіон-роботодавець обирає собі команду дуже ретельно, грунтуючись на своїх особистих симпатіях і антипатіях. Тож, якщо вас взяли на роботу, значить ви йому симпатичні. Залишається лише не розчарувати його. Скорпіон володіє здатністю проникати у людську душу. І перше правило вдалої співбесіди зі Скорпіонами – не брехати. Він все одно перевірить ще раз ту інформацію, в якій засумнівався.

Не намагайтеся розчулити Скорпіона, запевняючи, як вам потрібна робота, та не вихваляйте його. Скорпіон компліментів не любить, він занадто підозрілий.

СТРІЛЕЦЬ

Портрет роботодавця. Беручи людини на роботу, Стрілець-роботодавець перш за все довіряє їй. Він не любить нещирість, вважає за краще почути гірку правду, ніж красиву брехню. Тому, якщо ви хочете довго і плідно працювати у Стрільця, ніколи не брешіть йому. Йому подобаються відкриті, товариські люди, він ставиться до своїх підлеглих по-дружньому. Обожнює корпоративні вечірки, застілля, спільне відвідування розважальних закладів, пікніки і, звичайно ж, буде більше симпатизувати тим співробітникам, які у цьому беруть активну участь.

Тому на співбесіді вони оцінюватимуть ваше вміння спілкуватися з іншими людьми, знайти контакт. Для Стрільців важливим аспектом є корпоративна культура, тож під час зустрічі цьому може приділятися велика увага. Звідси головне правило – не критикувати попередніх колег і керівництво, від цього ви тільки програєте.

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КОЗЕРІГ

Портрет роботодавця. Козеріг приділяє велике значення освіті, в одязі віддає перевагу діловому стилю. З підлеглими – строгий, вимагає самовіддачі. Всі його вказівки і зауваження конкретні, зрозумілі і ніколи не звучать образливо. Рідко хвалить своїх підлеглих і не лестить їм. Під керівництвом Козерога на вас чекає повільне, але стабільне просування по кар’єрних сходах.

Намагайтеся прийти на співбесіду на 10 хвилин раніше, Козеріг оцінить таке ставлення і ви отримаєте плюс у свою скарбничку. При діалозі тримайтеся стримано, дотримуйтесь субординації.

ВОДОЛІЙ

Портрет роботодавця. Водолії доброзичливі і вміють знайти контакт з людьми. Водоліям подобаються відкриті, щирі співробітники, які вміють визнавати свої помилки і нести відповідальність за свої дії. А ще він терпіти не може, коли в його компанії щось відбувається без його участі, за його спиною.

На співбесіді краще не починати розмову про перспективи підвищення заробітної плати, він це вважає поганим тоном. Не демонструйте своє особисте життя і не намагайтеся дізнатися про особисті справи вашого потенційного роботодавця-Водолія.

РИБИ

Портрет роботодавця. Найкраще з таким роботодавцем знайдуть спільну мову ті, хто тільки починає свою трудову діяльність, а також люди творчих професій.

Риби не вміють наказувати, вони не у змозі дотримуватися чіткого графіку роботи і працювати від зорі до зорі.

Їм потрібні співробітники, які володіють протилежними якостями, яких їм самим не вистачає: завзятість, цілеспрямованість, працьовитість, енергійність, здатність приймати рішення і нести відповідальність.

Якщо зможете цим козирнути під час співбесіди, вважайте робота вже у ваших руках.

Рибам подобаються лестощі, завуальовані у вишукані фрази. Використовуйте цей прийом під час співбесіди.