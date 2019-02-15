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Їжа та одяг з канабісу: хто і навіщо хоче легалізувати коноплю

Конопля — традиційно українська рослина. Чого тільки не робили з неї наші пращури. І це не має жодного стосунку до наркоманії.

Їжа та одяг з канабісу: хто і навіщо хоче легалізувати коноплю

Депутати Канади наважились легалізувати траву. Аналогічно свого часу вчинив Уругвай, часткова легалізація є у Чехії, Грузії. А в Польщі, Хорватії, Греції, й деяких Штатах Америки – канабіс дозволено вживати в медичних цілях.

Українські поля конопляним насінням з діда-прадіда засівали. Коноплі в Україні сіяли не для якихось там растаманів.

Найкращі землі, кілька соток, завжди виділялися під коноплю. Чому – насіння годує, листя і суцвіття завжди використовувалися як терапевтичний засіб, волокна з них ткали, виробляли взуття, виробляли одяг. Все це в Україні з давніх-давен використовувалося.

Наші друзі литовці, виявляється, на зло скептичним гастроентерологам – почали додавати коноплі у купу продуктів.

Поки стражі порядку розбираються – каравани з промисловою коноплею ідуть. Причому прорвалися наші вже й на експорт.

Тобто, наш канабіс – найкращий у світі.

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Якщо з неї і одяг шиють, й в їжу додають – то може і за цеглу теж піде? Сказано – зроблено! Тепер в Сергія – унікальна, своя – розкішна конопляна хата.

Головне у такому будинку, не влаштувати пожежу. А то на запах, усі любителі травки набіжуть.

До слова, канадська компанія AHLOT (A Higher Level Of Thought) з Торонто шукає охочих стати професійним дегустатором коноплі: за роботу обіцяють платити 50 доларів на годину.

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