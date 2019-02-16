Яким буде 16 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 16 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Перша половина дня – чудовий час для позбавлення від шкідливих звичок. На це вистачить і сил, і енергії.

Водночас, небажані важливі починання.

Хоча навчання може бути дуже продуктивним і корисним.

Друга половина дня, особливо з 16.35, не підходить для деструктивних кроків.

Рекомендується вирішувати питання, що стосуються будівництва або нерухомості.

Слушна нагода для спілкування з дітьми.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати чи давати гроші в борг.

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До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.