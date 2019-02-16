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Найкрасивіша поліцейська Києва похвалилася подарунком на День закоханих

Найвідоміша поліцейська Києва Людмила Мілевич показала, що їй подарували на День святого Валентина.

милевич

Найвідоміша поліцейська Києва Людмила Мілевич показала, що їй подарували на День святого Валентина і опублікувала відео в Instagram.

На ролику дівчина демонструє букет червоних троянд і загорнутий в подарунковий папір презент. Розгорнувши упаковку, Мілевич показує вміст – її портрет.

– Несподівано і дуже приємно! Спасибі за подарунок! Шалено подобається, – написала вона.

Хто намалював поліцейську не повідомляється.

Читайте: Найкрасивіша поліцейська Києва в ліжку без макіяжу

Ролик подивилися більше 3 тисяч разів.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Людмила Милевич WITH LOVE Ⓜ️ (@lyudmila_milevich)

Раніше Мілевич показала шанувальникам, як вміє танцювати.

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