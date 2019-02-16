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NASA розповіло, коли планує доставити людей на Місяць

NASA планує здійснити новий політ людей на Місяць до 2028 року.

Місяць

В NASA заявили, що готуються до відправлення людей на Місяць, яке має відбутися до 2028 року, повідомляється на сайті NASA.

Агентство планує не тільки відправити нову місію на Місяць, але й залишити її там на певний час.

– Одна з речей, які я вважаю важливими, полягає в тому, що ми хочемо мати можливість багаторазового використання наших апаратів, зберігши при цьому інтенсивну швидкість реалізації планів, – сказав Глава NASA Джим Брайденстайн.

Вже у березні NASA планує відправити офіційні запити щодо створення космічних кораблів для місячної місії кільком аерокосмічним компаніям.

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Крім того, в планах Агентства є також прискорення програми з відправлення на Місяць роботизованих кораблів з корисним вантажем.

Перші подібні відправлення планують здійснити до кінця 2019 року.

До слова, компанія Mars One Ventures, яка збиралася колонізувати Марс, стала банкрутом.

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