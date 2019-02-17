PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 17 лютого/

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого

Яким буде 17 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого

Гороскоп на сьогодні, 16 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

В цілому день підходить для творчої діяльності, але не варто на сьогодні планувати важливі справи або великі покупки.

У першій половині дня вельми сприятливо надати допомогу нужденним, проявити турботу, зробити пожертвування або взяти участь в благодійності.

У другій половині – може виникати напруження як всередині, так і зовні. Наприклад, у вигляді потреби з’ясувати відносини або бажань, які захочеться терміново реалізувати.

Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

Можливі завищені очікування і як наслідок – розчарування.

Є ймовірність дій по миттєвому імпульсу.

У найближчі два дні небажано потурати емоційного настрою. Краще дати собі час на обдумування, навіть якщо це досить складно.

Також в найближчі пару днів коштує скасувати великі придбання, особливо це стосується автомобілів, землі і нерухомості.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка