Яким буде 17 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 16 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

В цілому день підходить для творчої діяльності, але не варто на сьогодні планувати важливі справи або великі покупки.

У першій половині дня вельми сприятливо надати допомогу нужденним, проявити турботу, зробити пожертвування або взяти участь в благодійності.

У другій половині – може виникати напруження як всередині, так і зовні. Наприклад, у вигляді потреби з’ясувати відносини або бажань, які захочеться терміново реалізувати.

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Можливі завищені очікування і як наслідок – розчарування.

Є ймовірність дій по миттєвому імпульсу.

У найближчі два дні небажано потурати емоційного настрою. Краще дати собі час на обдумування, навіть якщо це досить складно.

Також в найближчі пару днів коштує скасувати великі придбання, особливо це стосується автомобілів, землі і нерухомості.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.