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Гороскоп на сьогодні, 18 лютого

Яким буде 18 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День може бути емоційно нестабільним, тому бажано обмежити взаємодію з великою кількістю людей.

Великі покупки, а також фінансові та комерційні питання краще перенести на інший день.

Сьогодні користь принесуть заняття йогою, медитація і масаж.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.

Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.

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