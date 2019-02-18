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На презентації 2019 Apple покаже новий MacBook і 6К-екран – аналітик

Цього року компанія Apple планує представити Mac Pro з модульною конструкцією та власний екран з роздільною здатністю 6К.

Apple

Аналітик Мін-Чі Куо вважає, що цього року компанія Apple представить комп’ютер Mac Pro з модульною конструкцією, абсолютно нову версію MacBook Pro та монітор власного виробництва з роздільною здатністю 6К, передає The Verge.

Випуском дисплею компанія повернеться на ринок вперше з 2016 року. Саме тоді вона випустила свій останній монітор під назвою Thunderbolt Display, 2016.

За словами аналітика, діагональ нового монітора складе 31,6 дюйма і його оснастять технологією Mini LED.

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Куо також вважає, що новий MacBook Pro отримає екран діагоналлю 16-16,5 дюймів і потенційно стане одним з найбільших серед подібних продуктів Apple.

До слова, користувачі вважають, що найкращими смартфонами Apple є iPhone 5, 5S та SE.

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