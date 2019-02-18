PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Над Китаєм зійшло відразу три сонця - унікальне явище/

Над Китаєм зійшло відразу три сонця – унікальне явище

У небі над Китаєм жителі спостерігали унікальне атмосферне явище.

Над Китаєм зійшло відразу три сонця – унікальне явище

У небі у північній провінції Китаю Гебей зійшло відразу три сонця.

Про це пише Голос Америки.

За словами метеорологів, це явище зустрічається досить рідко. Його називають оптичним феноменом атмосфери. Воно виникає з кристалів льоду, які утворюються з водяної пари і конденсуються на певній висоті. Ці кристали видозмінюються при контакті з сонячним світлом, формуючи своєрідний відблиск.

Таким чином сяйво з обох сторін сонця створює враження, що над Землею зійшло три сонця.

Читайте: Послання інопланетян чи медузи? У Канаді жителів налякало явище в озері

До речі, в американському місті Вестбрук утворилася кругла крижина, що обертається, діаметром більше 90 метрів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зима та весна одночасно: на сході Китаю розквітла сакура, на півночі – сніг
Люди біжать у паніці: серія вибухів у Китаї, є жертви
Блогер наклала на себе руки після невдалої пластичної операції
Падіння росту китайської економіки: вплив на Україну
Впало з 16 поверху: у Китаї вікно готелю вбило туристку
Полетів униз головою: у Китаї 10-місячний малюк впав з ескалатора, який рухався
Населення Китаю зросло до рекордної кількості
На Місяці вперше проросло насіння
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка