У небі над Китаєм жителі спостерігали унікальне атмосферне явище.

У небі у північній провінції Китаю Гебей зійшло відразу три сонця.

Про це пише Голос Америки.

За словами метеорологів, це явище зустрічається досить рідко. Його називають оптичним феноменом атмосфери. Воно виникає з кристалів льоду, які утворюються з водяної пари і конденсуються на певній висоті. Ці кристали видозмінюються при контакті з сонячним світлом, формуючи своєрідний відблиск.

Таким чином сяйво з обох сторін сонця створює враження, що над Землею зійшло три сонця.

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До речі, в американському місті Вестбрук утворилася кругла крижина, що обертається, діаметром більше 90 метрів.