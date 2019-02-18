У небі над Китаєм жителі спостерігали унікальне атмосферне явище.
У небі у північній провінції Китаю Гебей зійшло відразу три сонця.
Про це пише Голос Америки.
За словами метеорологів, це явище зустрічається досить рідко. Його називають оптичним феноменом атмосфери. Воно виникає з кристалів льоду, які утворюються з водяної пари і конденсуються на певній висоті. Ці кристали видозмінюються при контакті з сонячним світлом, формуючи своєрідний відблиск.
Таким чином сяйво з обох сторін сонця створює враження, що над Землею зійшло три сонця.
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До речі, в американському місті Вестбрук утворилася кругла крижина, що обертається, діаметром більше 90 метрів.
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