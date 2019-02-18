До 8 березня залишилося не так вже й багато часу. Факти ICTV вирішили допомогти чоловікам і склали список подарунків, яким буде рада будь-яка дівчина.

До 8 березня залишилося три тижні і поки не почалося передсвяткове безумство – черги в магазинах і відсутність товарів – варто вже визначитися і купити подарунки.

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Є багато табу на подарунки для жінок, але Факти ICTV вирішили скласти список саме того, що будуть раді отримати в дар всі.

Прикраси

Дарувати прикраси на 8 березня – це майже традиція, як квіти і цукерки. Це може бути що завгодно – сережки, браслет, підвіска або обручка.

Сьогодні прикраси є на будь-який смак, досить просто визначитися. Для цього необхідно звернути увагу, який матеріал любить ваша дівчина і стиль, який може бути мінімалістичний або навпаки – масивні камені і важкі ланцюжки.

Також це можуть бути оригінальні прикраси хенд-мейд.

Сумка

Зараз існує величезна безліч українських фірм, які роблять якісні шкіряні сумки. Безпрограшний варіант – маленька чорна сумка на замочку для найнеобхідніших речей.

Також це може бути стильна бананка.

Якщо у дівчини в надлишку сумок, тоді можна обрати для неї новий гаманець або кардхолдер.

Косметика

Щоб вибрати косметику необхідно знати, що у дівчини не чутлива шкіра і що їй може підійти. Найважливіший момент – косметика повинна бути дорога інакше це загрожує висипаннями, чому ніхто не буде радий.

Якщо ви не хочете ризикувати, тоді придбайте для неї набір для ванни – бомби, масла, гелі та навіть мило. Найкраще купувати косметику хенд-мейд. Тут буде і подарункова упаковка, і незвичайні запахи.

Подорож

Це найкращий подарунок на всі випадки життя. Цього року 8 березня припадає на п’ятницю, що дозволить влаштувати незабутній вікенд в будь-якій країні Європи.

Для тих, кому вже сильно набридла зима, варто відправитися в Барселону або Лісабон.

Камера Polaroid

Є дівчата, які схиблені на Instagram, фотографіях і фільтрах. Для них підійде останній писк моди – камера Polaroid.

Неможливо описати радість від отримання фізичного знімка, та ще й з фільтрами, як в популярних додатках в телефоні.

До речі, камера коштує недорого (близько 2,5 тисяч грн) відносно радості від її отримання.

Факти ICTV вирішили нагадати, як українці вітали жінок з 8 березня в минулому році.

Фото: dreamstime