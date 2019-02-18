19 лютого в українців є можливість побачити так званий Супермісяць.
19 лютого українці зможуть побачити таке явище, як Супермісяць, коли Місяць підійде найближче до Землі у 2019 році.
Місяць знаходитиметься приблизно у 356,8 тис. км від Землі.
Хоча супутник Землі буде дуже яскравим, він не повторить того червоного відтінку, який можна було побачити при затемненні кривавого Супермісяця.
Побачити у небі відповідне явище можна з 17.54 19 лютого й аж до ранку 20 лютого.
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До слова, вчені змоделювали модель Землі зі змінами, які мають статися через 250 млн років.
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