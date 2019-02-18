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Українці зможуть побачити Супермісяць – дата

19 лютого в українців є можливість побачити так званий Супермісяць.

Супермісяць

19 лютого українці зможуть побачити таке явище, як Супермісяць, коли Місяць підійде найближче до Землі у 2019 році.

Місяць знаходитиметься приблизно у 356,8 тис. км від Землі.

Хоча супутник Землі буде дуже яскравим, він не повторить того червоного відтінку, який можна було побачити при затемненні кривавого Супермісяця.

Побачити у небі відповідне явище можна з 17.54 19 лютого й аж до ранку 20 лютого.

Читайте: NASA розповіло, коли планує доставити людей на Місяць

До слова, вчені змоделювали модель Землі зі змінами, які мають статися через 250 млн років.

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